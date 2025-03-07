«Роб Пелинка, должно быть, смеялся после каждого звонка». Нико Харрисон не находится под угрозой увольнения из «Далласа»
Нико Харрисон продолжит работу в «Мэверикс».
По информации репортера Бретта Сигела, позиции генменеджера «Далласа» в организации по-прежнему крепки, несмотря на мнение экспертов и людей в лиге.
«Знаете символ змеи, которая пожирает сама себя? Уроборос.
Нико был нужен Энтони Дэвис, это нормально. Но в какой-то момент цена становится слишком высокой. Роб Пелинка и сотрудники «Лейкерс», должно быть, смеялись после каждого телефонного звонка, никто бы и не подумал о том, что обмен Луки возможен!
Змея ест сама себя и даже не понимает этого. Это Харрисон. Скоро он поглотит себя полностью», – описал ситуацию анонимный управленец из Западной конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости