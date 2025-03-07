«Роб Пелинка, должно быть, смеялся после каждого звонка». Нико Харрисон не находится под угрозой увольнения из «Далласа»

Нико Харрисон продолжит работу в «Мэверикс».

По информации репортера Бретта Сигела, позиции генменеджера «Далласа » в организации по-прежнему крепки, несмотря на мнение экспертов и людей в лиге.

«Знаете символ змеи, которая пожирает сама себя? Уроборос.

Нико был нужен Энтони Дэвис , это нормально. Но в какой-то момент цена становится слишком высокой. Роб Пелинка и сотрудники «Лейкерс », должно быть, смеялись после каждого телефонного звонка, никто бы и не подумал о том, что обмен Луки возможен!

Змея ест сама себя и даже не понимает этого. Это Харрисон. Скоро он поглотит себя полностью», – описал ситуацию анонимный управленец из Западной конференции.