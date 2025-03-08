«Это просто байки». Квентин Граймс отмахнулся от идеи о растренированности и лишнем весе Луки Дончича

Квентин Граймс прокомментировал позицию «Далласа».

Защитник покинул «Мэверикс» в это трансферное окно. Граймс оценил позицию клуба, обменявшего Луку Дончича из-за лишнего веса и отношения к работе. Баскетболист рассказал, что его бывший партнер постоянно был в зале, когда бы он ни приходил туда для своих тренировок.

«Это просто байки. Когда начинают распространять такие слухи, все их разносят. Что бы они ни говорили, если он выходил в финал с весом в 120 килограммов и больше, пусть продолжает. Просто безумие.

Мне повезло, что я покинул команду. Очень жаль парней. У нас был очень сплоченный коллектив. Хорошая возможность дойти до самого конца. Но это НБА , всех могут обменять», – заключил Граймс.