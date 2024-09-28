Саша Обрадович о фаворитах Евролиги: «Олимпиакос», «Пао», «Реал», «Фенербахче», «Барселона», «Милан» и «Монако»

Саша Обрадович оценил расклад сил в Евролиге.

«Ожидания высоки, как и всегда для такой команды, как «Монако». Последние три года мы были в плей-офф, и меньшее никого не устроит. Сейчас все хотят попасть в «Финал четырех».

Плей-офф – это реалистичная цель, мы можем этого добиться, «Финал четырех» станет шагом вперед по сравнению с прошлым сезоном, который сложился нормально.

Фавориты Евролиги? Наверное, те, кто больше всех вложился. Некоторые команды увеличили свои бюджеты до невероятных сумм. Я бы назвал «Олимпиакос », «Панатинаикос », «Реал », «Фенербахче », «Барселону», «Милан» и нас. Мы можем выступать в роли фаворита.

Я никого не недооцениваю, считаю, что «Партизан » и «Црвена Звезда» также претендуют на «Финал четырех», учитывая работу, которую они проделали прошлым летом», – заявил главный тренер «Монако».