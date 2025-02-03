Эргин Атаман о Евролиге: «Панатинаикосу» надо выигрывать все оставшиеся домашние матчи»

Эргин Атаман обрисовал задачи «Панатинаикоса».

У действующего чемпиона Евролиги на 1 поражение больше, чем у «Парижа», занимающего 4 строчку турнира. В ближайшее время «Пао» примет «Фенербахче » и «Анадолу Эфес ».

«Нам надо побеждать во всех оставшихся домашних матчах (6). Это наша объективная реальность. Если не получится, можно будет забыть о «Финале четырех» или вообще плей-офф. Нам надо выигрывать.

«Фенербахче» взял последние 6 матчей. На прошлой неделе здесь обыграл лидирующий в турнире «Олимпиакос ». Это будет очень сложная встреча. У нас критическая ситуация, нужно будет быть максимально агрессивными.

У нас есть известные слабости. Они стоили нам нескольких побед на выезде. Мы можем компенсировать это на домашней арене», – заключил главный тренер.