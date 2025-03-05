Джини Басс: «Энтони Дэвис был недоволен»
Энтони Дэвис был недоволен в «Лейкерс» тем, что играл на позиции центрового.
Об этом рассказала владелица «Лейкерс» Джини Басс.
«Мы проигрывали «Денверу» последние три года подряд в плей-офф, и у нас снова не было ничего, что могло бы изменить ситуацию перед этим плей-офф.
Энтони Дэвис жаловался по поводу того, на какой позиции он играет, и он был недоволен. Так что я думаю, что это был хороший обмен для обеих команд. Они получили то, что искали, и мы получили то, что искали.
Я не думала, что это станет международной новостью, но в этом и заключается сила бренда «Лейкерс» и его способность привлекать большие имена, которые хотят написать свою собственную главу в истории «Лейкерс», – сказал владелица лос-анджелесского клуба.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportskeeda
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