Состояние Энтони Дэвиса и Дерека Лайвли будет оцениваться каждую неделю, Дэниэл Гэффорд пропустит еще минимум две

«Даллас» провел осмотр своих «больших».

Энтони Дэвис (приводящая мышца левого бедра) демонстрирует прогресс и получил разрешение на более интенсивную работу на паркете.

Дерек Лайвли (перелом в голеностопе) также идет без осложнений.

Оба центровых будут проходить еженедельный осмотр.

Дэниэл Гэффорд (растяжение правого колена) пропустит еще 2 недели перед следующим обследованием.