Состояние Энтони Дэвиса и Дерека Лайвли будет оцениваться каждую неделю, Дэниэл Гэффорд пропустит еще минимум две
«Даллас» провел осмотр своих «больших».
Энтони Дэвис (приводящая мышца левого бедра) демонстрирует прогресс и получил разрешение на более интенсивную работу на паркете.
Дерек Лайвли (перелом в голеностопе) также идет без осложнений.
Оба центровых будут проходить еженедельный осмотр.
Дэниэл Гэффорд (растяжение правого колена) пропустит еще 2 недели перед следующим обследованием.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Тима Макмэна
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