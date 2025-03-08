Репортер ESPN: «Далласу нужно обменять Дэвиса летом»

Тим Бонтемпс из ESPN считает, что у «Маверикс» нет перспектив в данном составе.

«Я считаю, что Энтони Дэвис больше никогда не должен играть за «Даллас ». Он не должен принимать участие в матчах до конца сезона, а летом нужно провести обмен. Нико Харрисон говорил, что у них есть окно в 3-4 сезона с этой командой, включая текущий. Кайри Ирвинг будет 33-летним защитником, только что перенесшим чудовищную травму колена и имеющим опцию игрока на следующий год. Может, он сможет вернуться прежним, но, как владелец франшизы, вы должны предполагать худшее. В это же время у Энтони Дэвиса останется последний гарантированный год по контракту, и ему тоже будет почти 33.

Эта команда не сможет претендовать на чемпионство без соответствующей звезды рядом с Дэвисом. И вы правы, «Даллас» должен танковать в этом сезоне, потому что ничего другого им не светит», – заключил Бонтемпс.

Центровой Энтони Дэвис восстанавливается после травмы, полученной в первой игре за «Даллас ».

Защитник Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки.