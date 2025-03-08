«Это навсегда мой дом». Расселл Уэстбрук инвестировал 10 млн в строительство футбольного стадиона в Оклахома-Сити
Разыгрывающий рассказал о значимости Оклахомы в своей жизни.
Уэстбрук выступал за «Тандер» 11 лет.
Недавно он инвестировал 10 млн долларов в строительство стадиона для профессионального соккера.
«Это место воспитало меня. Я родом из Лос-Анджелеса, но когда оказался там, эти люди поверили в меня. Они приняли меня, мою семью и моих друзей. Для меня это дом. Я всегда был связан с городом и всегда ищу способы оставаться на связи: будь то инвестиции или благотворительность, я буду продолжать это делать. Все, что происходит в Оклахома-Сити в плане развития города, будет частью моей жизни», – сказал Уэстбрук.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: USA Today
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