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«Это навсегда мой дом». Расселл Уэстбрук инвестировал 10 млн в строительство футбольного стадиона в Оклахома-Сити

Разыгрывающий рассказал о значимости Оклахомы в своей жизни.

Уэстбрук выступал за «Тандер» 11 лет.  

Недавно он инвестировал 10 млн долларов в строительство стадиона для профессионального соккера.

«Это место воспитало меня. Я родом из Лос-Анджелеса, но когда оказался там, эти люди поверили в меня. Они приняли меня, мою семью и моих друзей. Для меня это дом. Я всегда был связан с городом и всегда ищу способы оставаться на связи: будь то инвестиции или благотворительность, я буду продолжать это делать. Все, что происходит в Оклахома-Сити в плане развития города, будет частью моей жизни», – сказал Уэстбрук.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: USA Today
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