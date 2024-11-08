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Расселл Уэстбрук о «Тандер»: «Их показатель в таблице лучше, чем у нас. Но мы лучше как команда»

Расселл Уэстбрук прокомментировал победу над «Тандер».

«Денвер» (5-3) в среду одолел «Оклахому» (7-1), нанеся сопернику первое поражение в сезоне.

«Их показатель в турнирной таблице лучше, чем у нас. Но мы лучше как команда», – считает защитник «Наггетс».

Уэстбрук набрал 29 очков, 6 подборов и 6 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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