Скип Бэйлесс: «Дюрэнт понял, что никогда не победит, если Расс будет главным лицом, принимающим решения»
Скип Бэйлесс объяснил происхождение своей вражды с Расселлом Уэстбруком.
Бэйлесс признался, что, как уроженец Оклахома-Сити, болел «Тандер» и был возмущен тем, что Уэстбрук совершает больше бросков, чем Кевин Дюрэнт.
«Это глубоко затронуло меня, и я признаю, что здесь есть что-то личное.
Помните, Кевин решил уйти от Расса. Кто-то очень близкий к Кевину сказал мне, что главная причина, по которой он ушел из «Оклахомы» перед своим 10-м сезоном, заключается в том, что он, наконец, понял, что никогда не победит, если Расс будет главным лицом, принимающим решения», – рассказал эксперт в подкасте All The Smoke.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
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