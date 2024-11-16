Скип Бэйлесс: «Дюрэнт понял, что никогда не победит, если Расс будет главным лицом, принимающим решения»

Скип Бэйлесс объяснил происхождение своей вражды с Расселлом Уэстбруком.

Бэйлесс признался, что, как уроженец Оклахома-Сити , болел «Тандер» и был возмущен тем, что Уэстбрук совершает больше бросков, чем Кевин Дюрэнт .

«Это глубоко затронуло меня, и я признаю, что здесь есть что-то личное.

Помните, Кевин решил уйти от Расса. Кто-то очень близкий к Кевину сказал мне, что главная причина, по которой он ушел из «Оклахомы» перед своим 10-м сезоном, заключается в том, что он, наконец, понял, что никогда не победит, если Расс будет главным лицом, принимающим решения», – рассказал эксперт в подкасте All The Smoke.