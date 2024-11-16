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Скип Бэйлесс: «Дюрэнт понял, что никогда не победит, если Расс будет главным лицом, принимающим решения»

Скип Бэйлесс объяснил происхождение своей вражды с Расселлом Уэстбруком.

Бэйлесс признался, что, как уроженец Оклахома-Сити, болел «Тандер» и был возмущен тем, что Уэстбрук совершает больше бросков, чем Кевин Дюрэнт.

«Это глубоко затронуло меня, и я признаю, что здесь есть что-то личное.

Помните, Кевин решил уйти от Расса. Кто-то очень близкий к Кевину сказал мне, что главная причина, по которой он ушел из «Оклахомы» перед своим 10-м сезоном, заключается в том, что он, наконец, понял, что никогда не победит, если Расс будет главным лицом, принимающим решения», – рассказал эксперт в подкасте All The Smoke.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
logoДенвер
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoРасселл Уэстбрук
logoОклахома-Сити
Скип Бэйлесс
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