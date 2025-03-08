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Демаркус Казинс о стычке Джеймса и Смита: «Когда я так делал, так я злодей»

Казинс прокомментировал стычку звезды «Лейкерс» и телеведущего Стивена Эй Смита.

«Когда они так делают – это круто, когда я так делаю – это проблема…🤔 Меня называли злодеем, хулиганом, бандитом, когда я предъявил репортеру за разговоры о моей семье. Меня оштрафовали, отстранили, а затем и обменяли. Жду момента, чтобы вернуть должок! 😌», – написал бывший игрок НБА.

В 2016 году у Казинса, в то время выступавшего за «Сакраменто», был конфликт с репортером Энди Фурилло. В 2017 году игрока обменяли в «Новый Орлеан».

Леброн Джеймс накричал на журналиста Стивена Эй Смита перед камерами во время матча «Лейкерс» с «Никс». Позднее Смит рассказал, что игрок хотел, чтобы телеэксперт «оставил его сына в покое».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети Демаркуса Казинса
logoДемаркус Казинс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoСтивен Эй Смит
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