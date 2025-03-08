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Стивен Джексон: «Буденхольцер не смог построить ни с кем настоящие отношения»

Бывший игрок НБА оценил тревожную обстановку в «Финиксе» .

«Санс» находятся на 11-м месте в Западной конференции. Они одержали 4 победы в последних 15 матчах.

«Похоже, что Майк Буденхольцер так и не смог построить ни с кем настоящие отношения. Знаешь, у Девина Букера и Бада нет таких отношений. У них не было времени, чтобы построить уважительные отношения. 

Тим Данкан и Грегг Попович были вместе долгое время, поэтому, когда Поп отчитывал Тима или использовал его для того, чтобы призвать к порядку других ребят, Тим принимал это с пониманием, потому что у них были отношения. Понимаешь, о чем я? Уважение было взаимным. Не думаю, что здесь есть уважение, потому что они не были вместе достаточно долго. 

Когда я играл в «Сан-Антонио», Бад был тренером по атаке. Он не был тренером для коммуникации, это был Майк Браун. Вот Майк Браун общался с ребятами. Бад же занимался исключительно атакой. Он не заходил в раздевалку, чтобы поговорить, настроить парней на игру. Он не был тем, кто приходил и помогал тебе с броском. Он всем этим не занимался. 

Я часто вспоминаю Дона Нельсона. Я менял команды и играл под руководством разных тренеров, но он мой любимый специалист. Когда я попал к нему и смог провести с ним определенное время, он помог мне набраться уверенности в себе. Вот это тренер. А здесь ситуация, когда ты просто приходишь на тренировку и не строишь с тренером никаких отношений. Так не работает», – объяснил Стивен Джексон.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст All The Smoke
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