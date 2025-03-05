Кевин Дюрэнт о споре с Майком Буденхольцером во время матча: «Рад, что победа это скрасит, все только и ждали момента накинуться на нас»

Кевин Дюрэнт и Майк Буденхольцер прокомментировали свои отношения.

Камера засняла, как Дюрэнт отмахнулся от главного тренера во время матча с «Клипперс». Позже звездный форвард и Буденхольцер обсудили эпизод в более спокойном тоне.

Эпизод прокомментировали на пресс-конференции после победного матча, в котором Дюрэнт набрал 34 очка.

«У него было свое видение, у меня свое. В этом красота баскетбола», – заявил Буденхольцер

«Такое начинается, когда не понимают динамики взаимоотношений. Поймали момент на экране, пара цитат, и теперь все игнорируют нашу совместную работу.

Мы оба стремимся к победам, хотим делать все правильно. Иногда мое мнение расходится с мнением Бада. Он позволяет мне высказываться. Если бы нам было плевать, такого бы не происходило.

Рад, что победа скрасит этот эпизод, все только и ждали момента, чтобы накинуться на нас. «Команда играет плохо по этой конкретной причине». Но мы просто хотим выправить ход сезона. Начать побеждать.

Он понимает мою позицию, я полностью осознаю его. Но люди будут пытаться освещать это по-другому», – поделился Дюрэнт.