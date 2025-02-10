Лука Дончич пожертвовал 500 тысяч долларов на восстановление Лос-Анджелеса после пожаров
Лука Дончич принял участие в благотворительности.
Словенский разыгрывающий решил пожертвовать 500 тысяч долларов через свой благотворительный фонд в пользу Лос-Анджелеса. В качестве основного приоритета своей помощи Дончич обозначил восстановление объектов инфраструктуры для детей, включая спортивные площадки и школы.
Дончич заявил, что принял это решение после ознакомления с последствиями катастрофы после прилета в город.
Разыгрывающий должен дебютировать за «Лейкерс» в домашнем матче против «Юты».
Отец Дончича, рассказывая о времени, проведенном в Далласе, упоминал желание баскетболиста сотрудничать с местными сообществами, участвовать в жизни города и помогать его жителям.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Гранта Афсета
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