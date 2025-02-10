Лука Дончич пожертвовал 500 тысяч долларов на восстановление Лос-Анджелеса после пожаров

Лука Дончич принял участие в благотворительности.

Словенский разыгрывающий решил пожертвовать 500 тысяч долларов через свой благотворительный фонд в пользу Лос-Анджелеса. В качестве основного приоритета своей помощи Дончич обозначил восстановление объектов инфраструктуры для детей, включая спортивные площадки и школы.

Дончич заявил, что принял это решение после ознакомления с последствиями катастрофы после прилета в город.

Разыгрывающий должен дебютировать за «Лейкерс » в домашнем матче против «Юты».

Отец Дончича, рассказывая о времени, проведенном в Далласе , упоминал желание баскетболиста сотрудничать с местными сообществами, участвовать в жизни города и помогать его жителям.