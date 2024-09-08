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Лука Дончич о машине мечты: «Bugatti, но она слишком дорогая. Так что посмотрим»

Лука Дончич прокомментировал свою коллекцию автомобилей

«Мне нужно посчитать. Кажется, 13. Какие-то из них находятся в Словении, некоторые – в Далласе.

Любимая – Brabus Rocket.

Машина мечты – Bugatti. Но она слишком дорогая. Так что посмотрим. Следующей покупкой, скорее всего, будет Lamborghini», – рассказал словенский защитник «Мэверикс».

Дончич подписал 5-летний контракт на 215 миллионов долларов в 2021 году. В 2025 году стороны смогут обсудить очередное продление соглашения.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Луки Дончича, Luka Updates в сети X
светская хроника
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