Лука Дончич о машине мечты: «Bugatti, но она слишком дорогая. Так что посмотрим»
Лука Дончич прокомментировал свою коллекцию автомобилей
«Мне нужно посчитать. Кажется, 13. Какие-то из них находятся в Словении, некоторые – в Далласе.
Любимая – Brabus Rocket.
Машина мечты – Bugatti. Но она слишком дорогая. Так что посмотрим. Следующей покупкой, скорее всего, будет Lamborghini», – рассказал словенский защитник «Мэверикс».
Дончич подписал 5-летний контракт на 215 миллионов долларов в 2021 году. В 2025 году стороны смогут обсудить очередное продление соглашения.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости