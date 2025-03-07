«Бавария» рассталась с форвардом Кевином Йебо
Кевин Йебо вернется в «Хемниц».
Форвард (28 лет, 207 см) присоединился к «Баварии» летом 2024 года. Игрок набирал 2,3 очка и 1,5 подбора за 6,6 минуты в среднем в матчах Евролиги.
«Бавария» объявила об уходе баскетболиста, который будет выступать за бывший клуб.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Баварии»
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