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Юстус Холлатц стал игроком «Баварии»

Юстус Холлатц перешел в «Баварию».

Немецкий клуб подписал контракт с разыгрывающим защитником (23 года, 191 см) до 2028 года. Чтобы завершить переход, «Бавария» заплатила выкуп турецкому «Анадолу Эфесу».

В нынешнем сезоне Холлатц сыграл 11 матчей в Евролиге за «Эфес», набирая в среднем 0,7 очка, 0,7 подбора и 1,0 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoБавария
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
переходы
Юстус Холлатц
logoчемпионат Германии
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