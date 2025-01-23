Юстус Холлатц стал игроком «Баварии»
Юстус Холлатц перешел в «Баварию».
Немецкий клуб подписал контракт с разыгрывающим защитником (23 года, 191 см) до 2028 года. Чтобы завершить переход, «Бавария» заплатила выкуп турецкому «Анадолу Эфесу».
В нынешнем сезоне Холлатц сыграл 11 матчей в Евролиге за «Эфес», набирая в среднем 0,7 очка, 0,7 подбора и 1,0 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем