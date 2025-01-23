Юстус Холлатц стал игроком «Баварии»

Юстус Холлатц перешел в «Баварию».

Немецкий клуб подписал контракт с разыгрывающим защитником (23 года, 191 см) до 2028 года. Чтобы завершить переход, «Бавария » заплатила выкуп турецкому «Анадолу Эфесу ».

В нынешнем сезоне Холлатц сыграл 11 матчей в Евролиге за «Эфес», набирая в среднем 0,7 очка, 0,7 подбора и 1,0 передачи.