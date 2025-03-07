Факундо Кампаццо: «Финал четырех» Евролиги отняли у настоящих фанатов»
Факундо Кампаццо высказался о решении Евролиги.
«Финал четырех» этого сезона пройдет в Абу-Даби. Лига расширяет сотрудничество с регионом и ищет новые деловые возможности.
«Плохо то, что это событие отняли у настоящих фанатов вне зависимости от того, кто туда выйдет. Обычный болельщик вряд ли сможет поехать в такое место. Это решение принято по совершенно иным критериям. Мы, игроки, можем высказывать свое мнение об этом, но не уверен, что у нас есть какое-либо влияние», – заключил разыгрывающий «Реала».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости