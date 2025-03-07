Факундо Кампаццо: «Финал четырех» Евролиги отняли у настоящих фанатов»

Факундо Кампаццо высказался о решении Евролиги.

«Финал четырех» этого сезона пройдет в Абу-Даби. Лига расширяет сотрудничество с регионом и ищет новые деловые возможности.

«Плохо то, что это событие отняли у настоящих фанатов вне зависимости от того, кто туда выйдет. Обычный болельщик вряд ли сможет поехать в такое место. Это решение принято по совершенно иным критериям. Мы, игроки, можем высказывать свое мнение об этом, но не уверен, что у нас есть какое-либо влияние», – заключил разыгрывающий «Реала».