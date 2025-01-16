Факундо Кампаццо – MVP 21-го раунда Евролиги
Факундо Кампаццо признан MVP 21-го раунда Евролиги.
Разыгрывающий «Реала» помог команде одержать домашнюю победу над «Маккаби Тель-Авив» (116:113), проведя один из лучших матчей в карьере.
Аргентинец набрал 31 очко, реализовав 9 из 14 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 9 из 10 с линии, сделал 5 подборов, 8 передач и 3 перехвата. 43 балла за эффективность стали его личным рекордом.
Кампаццо признан MVP раунда Евролиги в третий раз в карьере.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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