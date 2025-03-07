Стивен Эй Смит согласовал условия контракта на 5 лет и 100 миллионов долларов с ESPN

Стивен Эй Смит подпишет рекордный контракт.

Ведущий станет самым высокооплачиваемым обозревателем ESPN с контрактом на 5 лет и 100 миллионов долларов.

Новое соглашение также обеспечит Смиту более гибкие условия для личных проектов, сократив число его необходимых появлений за пределами шоу First Take.

Ведущий, по сведениям источников, собирается уделять больше времени политике.