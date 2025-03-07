Стивен Эй Смит Чарльзу Баркли: «Когда ты будешь на ESPN, уже тебя будут называть «дураком»

Стивен Эй Смит присоединился к перепалке между телеканалами.

Ранее Чарльз Баркли назвал ведущих ESPN «дураками» за излишнее внимание к «Лейкерс», выделив Кендрика Перкинса. Сам Перкинс уже ответил ему, но в дискуссию ввязался и коллега с ESPN Стивен Эй Смит.

«Эй, Чак, прекращай мешать всех в одну кучу. Я все время упоминаю «Кливленд» в качестве главной опасности для «Селтикс».

Когда ты будешь работать здесь, многие начнут уже тебя за компанию называть «дураком», – заключил ведущий.