Стивен Эй Смит: «Карри нужно рассматривать среди величайших в истории»
Эксперт ESPN согласился с Шакилом О’Нилом.
Ранее О’Нил призвал включить Стефена Карри в число тех, кого можно считать величайшими игроками в истории баскетбола.
«Карри – величайший снайпер, которого когда-либо создал Бог. Не виню Шака за то, что он сказал. Карри нужно упоминать в этой дискуссии из-за его мастерства в бросках и его послужного списка.
Если посмотреть на величайших защитников в истории НБА, то он точно один из них. Этот парень заставляет головы соперников людей кружиться, отправляя их в больницу за кислородом после того, как они против него защищались – как мы можем вообще исключить его из этого разговора? Не можем. Да, не можем. Это невозможно», – заметил Смит.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: First Take
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