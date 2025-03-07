Стивен Эй Смит: «Карри нужно рассматривать среди величайших в истории»

Эксперт ESPN согласился с Шакилом О’Нилом.

Ранее О’Нил призвал включить Стефена Карри в число тех, кого можно считать величайшими игроками в истории баскетбола.

«Карри – величайший снайпер, которого когда-либо создал Бог. Не виню Шака за то, что он сказал. Карри нужно упоминать в этой дискуссии из-за его мастерства в бросках и его послужного списка.

Если посмотреть на величайших защитников в истории НБА , то он точно один из них. Этот парень заставляет головы соперников людей кружиться, отправляя их в больницу за кислородом после того, как они против него защищались – как мы можем вообще исключить его из этого разговора? Не можем. Да, не можем. Это невозможно», – заметил Смит .