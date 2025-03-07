Кэм Томас: «Пытаюсь мощно завершить сезон. Не беспокоюсь о контракте»

Сезон Кэма Томаса не сложился из-за травм.

Защитник «Бруклина » отыграл всего 22 матча в чемпионате, набирая 24,2 очка, 3,4 подбора и 3,6 передачи в среднем при 44,5% точности с игры и 36% из-за дуги.

В активе Томаса в последней игре с «Голден Стэйт » 23 очка и 7 передач.

«Просто пытаюсь мощно завершить сезон. В этом вся суть. Игра ради игры. Не беспокоюсь о контрактном годе или чем-то еще. Это все сложится само собой», – рассказал защитник.

Контракт Томаса подходит к концу этим летом. Защитник заработает около 4 миллионов долларов за этот сезон.