Стефен Карри показал жест «Спокойной ночи» в Бруклине

Лидер «Голден Стэйт» реализовал решающий бросок против «Нетс».

Его команда одержала победу со счетом 121:119.

За минуту до конца Карри довел разницу между командами до 10 очков (119:109), когда положил трехочковый из угла после передачи Дрэймонда Грина. Игроки «Нетс» оставили лучшего снайпера в истории одного.

Карри отпраздновал попадание фирменным жестом.