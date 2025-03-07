Стефен Карри показал жест «Спокойной ночи» в Бруклине
Лидер «Голден Стэйт» реализовал решающий бросок против «Нетс».
Его команда одержала победу со счетом 121:119.
За минуту до конца Карри довел разницу между командами до 10 очков (119:109), когда положил трехочковый из угла после передачи Дрэймонда Грина. Игроки «Нетс» оставили лучшего снайпера в истории одного.
Карри отпраздновал попадание фирменным жестом.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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