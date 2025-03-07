Евролига оштрафовала клубы на 457000 евро в сезоне-2024/25
Евролиги продолжает дисциплинарную работу.
На текущий момент в сезоне-2024/25 клубы были оштрафованы на общую сумму в 457000 евро. Лидерами в этом плане являются сербские команды «Црвена Звезда» и «Партизан», на их счет пришлись 89% штрафных санкций.
Основными поводами стали поведение болельщиков, комментарии в адрес судейства и неуважительное отношение к арбитрам.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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