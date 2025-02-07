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Евролига оштрафовала «Партизан» и «Црвену Звезду» за поведение болельщиков

Евролига наложила большие штрафы на «Партизан» и «Црвену Звезду».

«Партизан» получил штраф в размере 50 000 евро за нарушение нескольких статей Дисциплинарного кодекса Евролиги. Кроме того, команда сыграет предстоящий домашний матч против «Басконии» при ограниченной вместимости в 80%, включая закрытие определенных секторов.

«Црвена Звезда» заплатит штраф в размере 20 000 евро.

«Црвена Звезда» выиграла матч у «Партизана» со счетом 73:71 благодаря штрафным броскам Немани Недовича в концовке. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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