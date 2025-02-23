Яннис Адетокумбо: «Олимпиакос» – «Панатинаикос» – главное дерби Евролиги»
Яннис Адетокумбо рассказал о своих любимых дерби в Евролиге.
«Олимпиакос» – «Панатинаикос» – самое главное дерби. Я люблю противостояние «Црвены Звезды» и «Партизана», но мне кажется, что дерби «Олимпиакос» – «Панатинаикос» оставляет более уникальные впечатления. Это два самых главных дерби, оба оставляют уникальные впечатления, но я грек, я должен поддерживать греческие команды.
Это сумасшествие. Абсолютное безумие. Но это весело, это другая атмосфера. Хотелось бы, чтобы в НБА была такая атмосфера, но ее нет. Если вы раньше этого не испытывали, это повлияет на вас, поэтому убедитесь, что вы в безопасности, это дерби.
Ладно, я шучу, но вы определенно испытаете необычные ощущения, это что-то уникальное, вам понравится», – сказал форвард «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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