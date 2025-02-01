Евролига. «Монако» победил «Реал», «Партизан» проиграл «Црвене Звезде» и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Монако» победил испанский «Реал», в сербском дерби «Партизан» не справился с «Црвеной Звездой».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 16-7, Монако – 15-9, Париж Франция – 14-9, Панатинаикос Греция – 14-10, Бавария Германия – 14-10, Црвена Звезда Сербия – 14-10, Реал Испания – 13-11, Барселона Испания – 13-11, Милан Италия – 13-11, Партизан Сербия – 12-12, Анадолу Эфес Турция – 11-13, Виллербан Франция – 11-13, Жальгирис Литва – 11-13, Баскония Испания – 10-14, Виртус Италия – 7-17, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-18, Альба Германия – 4-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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