Евролига. «Монако» победил «Реал», «Партизан» проиграл «Црвене Звезде» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» победил испанский «Реал», в сербском дерби «Партизан» не справился с «Црвеной Звездой».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 16-7, Монако – 15-9, Париж Франция – 14-9, Панатинаикос Греция – 14-10, Бавария Германия – 14-10, Црвена Звезда Сербия – 14-10, Реал Испания – 13-11, Барселона Испания – 13-11, Милан Италия – 13-11, Партизан Сербия – 12-12, Анадолу Эфес Турция – 11-13, Виллербан Франция – 11-13, Жальгирис Литва – 11-13, Баскония Испания – 10-14, Виртус Италия – 7-17, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-18, Альба Германия – 4-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.