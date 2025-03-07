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«Верю, что защита выигрывает титулы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.

Среди его наблюдений за последние 10 матчей:

  1. «Кливленд» зажигает.

  2. Баскетбол Де-етройта!

  3. «Верю, что защита выигрывает титулы» (Нико Харрисон).

  4. У «Лейкерс» лучшая защита...

  5. За исключением команд, играющих против «Шарлотт».

  6. Защита «Оклахомы» сейчас чертовски посредственна.

  7. «Хьюстон» и «Орландо» не могут набрать очки.

  8. «Голден Стэйт» – это всерьез!

  9. «Сакраменто» в полном порядке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoНБА
logoХьюстон
logoСакраменто
logoЛейкерс
logoОрландо
logoШарлотт
logoГолден Стэйт
logoКливленд
logoОклахома-Сити
Нико Харрисон
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