«Верю, что защита выигрывает титулы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений за последние 10 матчей:
«Кливленд» зажигает.
Баскетбол Де-етройта!
«Верю, что защита выигрывает титулы» (Нико Харрисон).
У «Лейкерс» лучшая защита...
За исключением команд, играющих против «Шарлотт».
Защита «Оклахомы» сейчас чертовски посредственна.
«Хьюстон» и «Орландо» не могут набрать очки.
«Голден Стэйт» – это всерьез!
«Сакраменто» в полном порядке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости