«Верю, что защита выигрывает титулы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

«Верю, что защита выигрывает титулы» (Нико Харрисон).

У « Лейкерс » лучшая защита...

За исключением команд, играющих против « Шарлотт ».

Защита «Оклахомы» сейчас чертовски посредственна.

«Хьюстон » и «Орландо» не могут набрать очки.