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Брайан Уиндхорст: «Пэйтон Притчард – причина, почему «Бостон» будет тяжело победить»

Уиндхорст назвал главную, по его мнению, силу «Селтикс».

«Пэйтон Притчард является причиной, по которой «Бостон» будет так тяжело победить. Необязательно из-за того, что он делает, а потому, что у них есть шестой игрок, представляющий угрозу и, что более важно, уверенный в себе.

Притчард – это демонстрация системы Джо Мазуллы. Когда Джо стал главным тренером, Пэйтон играл очень мало, ему не хватало уверенности. И Мазулла сказал: «Парни, плевать, что у нас 0 из 10, продолжайте бросать трехочковые». И даже когда лидеры отсутствуют, Тейтум не играл, Порзингис тоже, Уайт и Притчард забивают 19 трехочковых на двоих», – сказал Уиндхорст.

В игре против «Портленда» защитник Пейтон Притчард вышел со скамейки запасных и набрал 43 очка (14 из 20 с игры, 10 из 16 из-за дуги), 10 подборов и 5 передач за 42 минуты на площадке.

В текущем сезоне Притчард набирает в среднем 14,4 очка, 3,8 подбора и 3,5 передачи за 28 минут на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Страница Get Up ESPN в соцсети X
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Брайан Уиндхорст
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