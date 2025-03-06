Пэйтон Притчард: «Всегда весело играть против «Блэйзерс»

«Селтикс» оценили выступление Пэйтона Притчарда и Деррика Уайта.

Дуэт защитников набрал 84 очка в победном матче (128:118).

«Моя работа над собой со временем вылилась в уверенность в своих силах. Ее поддерживают партнеры и тренеры, которые позволяют мне проводить такие матчи.

Играть с «Блэйзерс» всегда весело», – заключил Притчард.

«Партнеры продолжали находить меня в открытых позициях, так что у меня шел бросок», – рассказал Уайт.

«Они были великолепны, Эта два парня показали себя. Нам повезло иметь их в команде, было очень забавно за всем этим наблюдать», – признался главный тренер Джо Маззулла.

Партнеры по команде облили отличившихся защитников холодной водой на паркете и в раздевалке.