Пэйтон Притчард: «Всегда весело играть против «Блэйзерс»
«Селтикс» оценили выступление Пэйтона Притчарда и Деррика Уайта.
Дуэт защитников набрал 84 очка в победном матче (128:118).
«Моя работа над собой со временем вылилась в уверенность в своих силах. Ее поддерживают партнеры и тренеры, которые позволяют мне проводить такие матчи.
Играть с «Блэйзерс» всегда весело», – заключил Притчард.
«Партнеры продолжали находить меня в открытых позициях, так что у меня шел бросок», – рассказал Уайт.
«Они были великолепны, Эта два парня показали себя. Нам повезло иметь их в команде, было очень забавно за всем этим наблюдать», – признался главный тренер Джо Маззулла.
Партнеры по команде облили отличившихся защитников холодной водой на паркете и в раздевалке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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