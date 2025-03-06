Пэйтон Притчард: «Все матчи разные, нужно быть готовым. В другой раз Сэм Хаузер может попасть 10-15 «трешек»
Пэйтон Притчард прокомментировал свои 43 очка и 10 трехочковых.
«Сегодня мог быть день Сэма Хаузера, он мог попасть 10-15 «треше». Джейлен Браун мог набрать 50. Я не выхожу на матч с мыслью о том, что пришло мое время. Нужно просто читать игру. Сегодня мяч приходил ко мне. В следующем матче я могу вообще его не получить, но повлиять на ход встречи другим образом. Подборами и передачами.
Если я получаю броски, я их реализую. Но все матчи разные, нужно просто быть готовым», – поделился защитник «Бостона».
Притчард установил рекорды карьеры по результативности и реализованным трехочковым броскам в выигранном матче с «Портлендом» (128:118).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Дэлзелл
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