Пэйтон Притчард и Деррик Уайт набрали 84 очка на двоих и установили несколько рекордов в матче с «Портлендом»
Пэйтон Притчард и Деррик Уайт ярко провели игру против «Блэйзерс».
Защитники «Бостона» помогли команде обыграть «Портленд» (128:118) в отсутствие Джейсона Тейтума, Дрю Холидея и Кристапса Порзингиса.
На счету Уайта 41 очко при 14 из 26 с игры, 9 из 17 из-за дуги и 4 из 4 с линии за 39 минут на площадке.
Притчард набрал 43 очка (14 из 20 с игры, 10 из 16 трехочковых, 5 из 5 штрафных), 10 подборов и 5 передач за 43 минуты со скамейки.
Оба баскетболиста обновили рекорды карьеры по количеству очков и попаданий из-за дуги. Дуэт стал первым в истории НБА с 9 и более реализованными трехочковыми и первым в истории «Селтикс» с 40 очками и более у обоих игроков.
Впервые в истории НБА 2 партнера по команде взяли рекордную для себя планку в 40 очков в одном матче.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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