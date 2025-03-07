Дрэймонду Грину пришлось извиняться перед Карлом-Энтони Таунсом из-за неудачной подколки

Грин поспешил с выводами и оказался не прав.

Во вторник центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс не участвовал во встрече своей команды с «Голден Стэйт». Форвард «Уорриорз» Дреймонд Грин на своем подкасте Draymond Green Show with Baron Davis предположил, что Таунс опасается встречи с Джимми Батлером.

«Говорят, он не сыграл, потому что Джимми находился в здании. Говорят, KAT не играл, потому что Джимми приехал в город. У них же была знаменитая тренировка в «Миннесоте»», – предположил Грин.

Позднее эпизод с этим высказыванием был вырезан из подкаста из-за обрушившейся на Грина критики.

Таунс пропустил игру с «Голден Стейт» по личным причинам: подруга его девушки умерла от рака груди.

«Это один из моментов, когда я должен был быть рядом с семьей, с детьми, которые потеряли близкого человека», – сказал Таунс.

Дрэймонд Грин узнал об этом только после окончания игры «Голден Стейт» с «Бруклином» в четверг. Позднее Грин принес свои извинения.

«Это печально, сожалею, что так произошло. Это отстой. Насчет моих высказываний, вы знаете, как бывает. Сказал то, что слышал. Я выражаю мои соболезнования ему и его семье.

Это неизбежно, мы все встречаемся со смертью так или иначе, и в один день мы все встретимся с ней лицом к лицу. Очень жаль, никогда никому такого не пожелаешь, но шоу Draymond Green Show with Baron Davis должно продолжаться», – сказал Дрэймонд.