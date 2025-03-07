63 очка Джеймса и Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк» в овертайме
Лидеры «Лейкерс» принесли команде победу.
Звездный дуэт «Лейкерс» набрал 63 очка, 19 подборов и 20 передач и помог своей команде в овертайме победить «Нью-Йорк» – 113:109.
Форвард Леброн Джеймс отметился 31 очком (11 из 23 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 7 из 8 с линии), 12 подборами и 8 передачами.
Защитник Лука Дончич добавил 32 очка (9 из 23 с игры, 4 из 12 из-за дуги, 10 из 12 с линии), 7 подборов и 12 передач.
Обе звезды «Лейкерс» провели на площадке по 43 минуты.
Со стороны «Никс» выделялся защитник Джейлен Брансон, отыгравший 41 минуту и набравший 39 очков (13 из 26 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 12 из 13 с линии), 4 подбора и 10 передач.
Во время овертайма Брансон травмировал голеностоп и был вынужден уйти с площадки.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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