Чарльз Баркли: «Тупо не ходить в Белый дом из-за Трампа»
Легендарный игрок НБА призвал чемпионские команды посещать Белый дом.
Чарльз Баркли осудил позицию чемпионских команд НБА, которые отказывались посещать Белый дом после того, как президентом США стал Дональд Трамп.
«Мне плевать, кто президент. Это все равно президент Соединенных Штатов. Мне очень не нравилось, что последние 10 лет они решили: «Ну, я не пойду, потому что президентом стал вот этот человек». Чувак, это президент Соединенных Штатов.
Пусть я во многом не согласен с президентом Трампом, если я встречусь с ним, выражу то уважение, которого он заслуживает. Мы можем не соглашаться во многом, но меня беспокоит то, что команды не хотят идти в Белый дом.
На мой взгляд, это просто тупо», – заметил Баркли.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Steam Room
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости