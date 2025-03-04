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Чарльз Баркли: «Тупо не ходить в Белый дом из-за Трампа»

Легендарный игрок НБА призвал чемпионские команды посещать Белый дом.

Чарльз Баркли осудил позицию чемпионских команд НБА, которые отказывались посещать Белый дом после того, как президентом США стал Дональд Трамп.

«Мне плевать, кто президент. Это все равно президент Соединенных Штатов. Мне очень не нравилось, что последние 10 лет они решили: «Ну, я не пойду, потому что президентом стал вот этот человек». Чувак, это президент Соединенных Штатов.

Пусть я во многом не согласен с президентом Трампом, если я встречусь с ним, выражу то уважение, которого он заслуживает. Мы можем не соглашаться во многом, но меня беспокоит то, что команды не хотят идти в Белый дом.

На мой взгляд, это просто тупо», – заметил Баркли.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Steam Room
logoНБА
logoДональд Трамп
logoЧарльз Баркли
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