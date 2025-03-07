Джейлен Брансон получил травму голеностопа в овертайме с «Лейкерс»

Лидер «Никс» не доиграл матч с «Лейкерс».

Брансон травмировал голеностоп в быстром отрыве за полторы минуты до конца овертайма и не смог продолжить встречу.

К тому моменту Брансон провел на площадке уже 41 минуту. Он набрал 39 очков (13 из 26 с игры) и 11 передач.

«Лейкерс» обыграли «Никс» – 113:109.