Брайан Уиндхорст: «Никакой гонки за MVP нет. Гилджеса-Александера недооценивают»

Эксперт ESPN считает, что борьба за MVP завершена.

«Фактор Шэя Гилджес-Александера действительно недооценен в НБА. Вижу, как люди говорят, будто идет какая-то гонка за звание MVP, но я так не думаю. Считаю, что он лидирует с большим отрывом. Он только что набрал 51 очко в игре (против «Рокетс») в понедельник. У него четыре игры с 50 и более очками за последние 19 матчей… Я хочу отметить кое-что о «Тандер»: у них лучшая защита в лиге весь сезон и с большим отрывом», – заявил Уиндхорст.

Гилджес-Александер в среднем набирает 32,8 очка, 5,1 подбора, 6,2 передачи, 1,8 перехвата и 1 блок при 53% попаданий с игры.