Шэй Гилджес-Александер провел 10-й матч с 40 очками и более (41) в победной встрече с «Мемфисом»

Шэй Гилджес-Александер привел «Тандер» к очередной победе.

Разыгрывающий провел 10-й матч в сезоне-2024/25 с 40 очками и более. «Оклахома» обыграла «Мемфис » со счетом 120:103.

В активе защитника 41 очко, 8 передач и 2 перехвата при 14 точных из 25 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 10 из 10 штрафных.

Со стороны «Гриззлис» Джа Морэнт ответил 24 очками и 6 передачами.