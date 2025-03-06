Шэй Гилджес-Александер провел 10-й матч с 40 очками и более (41) в победной встрече с «Мемфисом»
Шэй Гилджес-Александер привел «Тандер» к очередной победе.
Разыгрывающий провел 10-й матч в сезоне-2024/25 с 40 очками и более. «Оклахома» обыграла «Мемфис» со счетом 120:103.
В активе защитника 41 очко, 8 передач и 2 перехвата при 14 точных из 25 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 10 из 10 штрафных.
Со стороны «Гриззлис» Джа Морэнт ответил 24 очками и 6 передачами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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