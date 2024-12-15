Пол Пирс: «Лейкерс» нужно вытащить Бронни из G-лиги до конца сезона и позволить ему игру с Леброном»

Пол Пирс считает, что «Лейкерс» нужно позволить Леброну Джеймсу играть с сыном.

«Главное событие этого сезона – это совместная игра Леброна и Бронни, все хотели это увидеть. Мы хотим увидеть немного больше. Любуйтесь величием ЛеБрона, пока можете. Если можно обменять Энтони Дэвиса и получить какие-то активы на будущее, возможно, стоит это сделать.

Не меняйте Леброна. Поменяйте Дэвиса, затем поднимите Бронни до конца сезона и позвольте им играть вместе.

В этом сезоне победы не будет. Главное в этом сезоне – это Леброн и Бронни. Пусть они развиваются и налаживают связи. Леброн побил все рекорды, ему больше нечего доказывать. Все, чего он хотел годами, это играть со своим сыном. Так пусть это случится. Давайте вытащим его из G-лиги на оставшуюся часть сезона, потому что мы никуда не пройдем в этом сезоне», – заявил бывший игрок НБА .