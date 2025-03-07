Тайриз Халибертон пропустил встречу с «Хоукс»
Лидер «Индианы» не сыграл с «Атлантой» из-за растяжения сгибателя левого бедра.
Халибертон пропустил лишь второй матч в этом регулярном чемпионате. Также во встрече не участвовал Беннедикт Матурин, у которого повреждены связки правого запястья.
«Пэйсерс» потерпели поражение – 118:124.
В 7 матчах после всезвездного уикенда Халибертон набирал 23,9 очка и 12 передач при 55% из-за дуги.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: apnews
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