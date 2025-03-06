Тайриз Халибертон: «Обожаю «шахматы» на площадке. Очень интересно играть против Име Удоки, защитного гения»

Тайриз Халибертон поделился впечатлениями после победы над «Хьюстоном».

Разыгрывающий «Индианы» 6-й раз подряд закончил встречу с двузначным количеством передач (15) и набрал 28 очков при 2 потерях.

«Игра внутри игры. Обожаю новые вызовы на площадке, «шахматы» с оппонентами и тренерами, это самое лучшее для меня в баскетболе.

Не знал, что меня ждет в игре с «Хьюстоном ». С Име Удокой всегда интересно, настоящий гений защиты.

Я пытался найти правильные ходы и поймал кураж. К концу первой половины я почувствовал, что сейчас включатся сдваивания, чтобы отнять у меня мяч.

Самое прекрасное в том, что когда они начали сдваиваться, я смог перейти к тому, что люблю больше всего. Отдавать передачи, читать игру, мне стало по-настоящему интересно. Наслаждался происходящим.

Каждая игра немного другая, защитники различаются. Иногда люди размениваются с 1 по 5 позицию. Некоторые ловят на сдваиваниях. По-разному защищаются от пик-н-ролла.

Все разные, и я пытаюсь быть готовым ко всему», – рассказал защитник.