Тайриз Халибертон: «Обожаю «шахматы» на площадке. Очень интересно играть против Име Удоки, защитного гения»
Разыгрывающий «Индианы» 6-й раз подряд закончил встречу с двузначным количеством передач (15) и набрал 28 очков при 2 потерях.
«Игра внутри игры. Обожаю новые вызовы на площадке, «шахматы» с оппонентами и тренерами, это самое лучшее для меня в баскетболе.
Не знал, что меня ждет в игре с «Хьюстоном». С Име Удокой всегда интересно, настоящий гений защиты.
Я пытался найти правильные ходы и поймал кураж. К концу первой половины я почувствовал, что сейчас включатся сдваивания, чтобы отнять у меня мяч.
Самое прекрасное в том, что когда они начали сдваиваться, я смог перейти к тому, что люблю больше всего. Отдавать передачи, читать игру, мне стало по-настоящему интересно. Наслаждался происходящим.
Каждая игра немного другая, защитники различаются. Иногда люди размениваются с 1 по 5 позицию. Некоторые ловят на сдваиваниях. По-разному защищаются от пик-н-ролла.
Все разные, и я пытаюсь быть готовым ко всему», – рассказал защитник.
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