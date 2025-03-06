Джеймс Харден — восьмой игрок в истории НБА, набравший 50+ очков за матч в возрасте 35+ лет

Джеймс Харден отметился 50 очками в матче против «Детройта» (123:115).

Разыгрывающий «Клипперс » стал восьмым игроком в истории лиги, который набрал 50 очков или больше за один матч в возрасте 35+ лет.

До него это делали только Алекс Инглиш, Карл Мэлоун, Майкл Джордан, Кобе Брайант, Джамал Кроуфорд, Леброн Джеймс и Стефен Карри.

«То, что он вышел и набрал 50 очков во втором матче за два дня в возрасте 35 лет, говорит о нем очень многое и о том, что он борется в каждом матче», — сказал главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю .