Джеймс Харден о 50 очках: «Играл так хорошо из-за присутствия Барака Обамы»

Джеймс Харден объяснил рекордный матч.

Разыгрывающий «Клипперс » набрал 50 очков в победной игре с «Детройтом ». Это его первый подобный результат (50 и более) за «Клипперс» и 8-й в истории клуба.

На матче присутствовал бывший президент США Барак Обама.

«Хотел сфотографироваться с ним после матча, но он уже уехал, хотел, наверное, опередить пробки. У нас хорошие взаимоотношения. Встречались несколько раз. Здорово, что он был на матче, поэтому, наверное, я играл так хорошо.

50 очков – это не так уж сложно для меня. Не в первый раз. Когда это случается впервые, забирает очень много сил, но я понимаю игру и ее внутренние составляющие», – рассказал Харден после матча.