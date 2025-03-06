Джеймс Харден о 50 очках: «Играл так хорошо из-за присутствия Барака Обамы»
Джеймс Харден объяснил рекордный матч.
Разыгрывающий «Клипперс» набрал 50 очков в победной игре с «Детройтом». Это его первый подобный результат (50 и более) за «Клипперс» и 8-й в истории клуба.
На матче присутствовал бывший президент США Барак Обама.
«Хотел сфотографироваться с ним после матча, но он уже уехал, хотел, наверное, опередить пробки. У нас хорошие взаимоотношения. Встречались несколько раз. Здорово, что он был на матче, поэтому, наверное, я играл так хорошо.
50 очков – это не так уж сложно для меня. Не в первый раз. Когда это случается впервые, забирает очень много сил, но я понимаю игру и ее внутренние составляющие», – рассказал Харден после матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Линна
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