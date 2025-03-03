«Всегда закрывай сделку». Стивен Эй Смит считает, что «Оклахоме» нужно вернуть Кевина Дюрэнта в случае неудачи в плей-офф
Стивен Эй Смит порассуждал о перспективах «Тандер».
«Довольно Сэма Прести. Он феноменальный управленец, но нужно закрывать сделки. Вы помните цитату. «Всегда закрывайте сделки». У него было 17 лет, Кевин Дюрэнт, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Пол Джордж, Серж Ибака, Реджи Джексон, Кармело Энтони, Виктор Оладипо. Теперь у него Шэй Гилджес-Александер и все остальные. У него было все. Пора побеждать.
Если они не смогут выиграть в этом плей-офф, им надо вернуть Кевина Дюрэнта. У них достаточно активов для этого. Их слишком много, им надо сбросить хотя бы часть», – заключил ведущий ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Get Up
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