«Всегда закрывай сделку». Стивен Эй Смит считает, что «Оклахоме» нужно вернуть Кевина Дюрэнта в случае неудачи в плей-офф

Стивен Эй Смит порассуждал о перспективах «Тандер».

«Довольно Сэма Прести. Он феноменальный управленец, но нужно закрывать сделки. Вы помните цитату. «Всегда закрывайте сделки». У него было 17 лет, Кевин Дюрэнт , Расселл Уэстбрук , Джеймс Харден , Пол Джордж , Серж Ибака, Реджи Джексон, Кармело Энтони , Виктор Оладипо. Теперь у него Шэй Гилджес-Александер и все остальные. У него было все. Пора побеждать.

Если они не смогут выиграть в этом плей-офф, им надо вернуть Кевина Дюрэнта. У них достаточно активов для этого. Их слишком много, им надо сбросить хотя бы часть», – заключил ведущий ESPN.