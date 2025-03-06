Джеймс Харден провел самый результативный матч за «Клипперс» (50 очков) против «Детройта» (123:115)
Джеймс Харден отличился в игре против «Пистонс» (123:115).
Разыгрывающий «Клипперс» провел самый результативный матч за команду.
На его счету 50 очков, 4 подбора и 5 передач. Харден реализовал 14 из 24 бросков с игры, 6 из 13 трехочковых и 16 из 20 штрафных.
Защитник провел 24-й матч с 50 очками и более в карьере, набрав 23 уже в 1-й четверти. В последний раз 50 очков за «Клипперс» набирал Лу Уильямс в 2018 году.
Кейд Каннингем оформил дабл-дабл – 37 очков, 10 передач и 7 подборов, но этого не хватило для победы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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