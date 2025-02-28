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  • Евгений Пашутин: «Браво Вольхину. Не донес до команды, что надо более внимательно, особенно когда он первые три забил»
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Евгений Пашутин: «Браво Вольхину. Не донес до команды, что надо более внимательно, особенно когда он первые три забил»

Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Пари НН».

«Парма» уступила в гостях соседям по турнирной таблице.

Защитник Стэнли Уттакер повторил личный рекорд сезона, набрав 27 очков в дебютном матче за новую команду, но этого не хватило для победы.

Форвард Игорь Вольхин принес победу (88:81) своей команде. На его счету 26 очков, лучший результат за карьеру в Единой лиге ВТБ. Баскетболист реализовал 8 из 11 трехочковых и 2 из 5 штрафных бросков.

«Мы знаем, что в Нижнем очень сложно играть, они всем навязывают борьбу, особенно дома, при своих болельщиках. Мы ожидали жесткий физический контакт, подготовились, стали играть агрессивнее. Где-то три четверти это приносило свои плоды, но в четвертой мы сделали несколько ошибок, когда неправильно в ротацию пошли на Ребеца и Вольхина.

Вольхин сегодня забил 8 трехочковых, мы думаем, что это стало х-фактором, хотя мы его знаем, он с некоторыми ребятами в «Химках» вырос, и они сказали, что человек просто с места бьет. Браво Вольхину, вопросов нет, то есть он забил, но сам факт, что вы хотите заставлять его идти проход, но, к сожалению не донес видимо до команды, до игроков, что надо более внимательно, особенно когда он первые три забил», – признался главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoБК Пари Нижний Новгород
Стэнли Уиттакер
logoЕвгений Пашутин
logoЕдиная лига ВТБ
Игорь Вольхин
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