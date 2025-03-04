Руководители клубов НБА наблюдают за ситуацией Ламело Болла в «Шарлотт»
Клубы НБА наблюдают за ситуацией с Ламело Боллом.
Руководители команд отслеживают возможнуж доступность звездного разыгрывающего «Хорнетс» в это межсезонье, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.
Болл проводит первый сезон по пятилетнему контракту на 204 миллиона долларов. Защитник в среднем набирает 26,1 очка и 7,0 передачи за матч.
Марк Уильямс и Майлз Бриджес — еще два игрока «Хорнетс», за которыми стоит следить в межсезонье. Трехлетний контракт Бриджеса на 75 миллионов долларов структурирован по убыванию, чтобы его можно было использовать для обмена.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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