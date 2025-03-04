Руководители клубов НБА наблюдают за ситуацией Ламело Болла в «Шарлотт»

Клубы НБА наблюдают за ситуацией с Ламело Боллом.

Руководители команд отслеживают возможнуж доступность звездного разыгрывающего «Хорнетс» в это межсезонье, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Болл проводит первый сезон по пятилетнему контракту на 204 миллиона долларов. Защитник в среднем набирает 26,1 очка и 7,0 передачи за матч.

Марк Уильямс и Майлз Бриджес — еще два игрока «Хорнетс», за которыми стоит следить в межсезонье. Трехлетний контракт Бриджеса на 75 миллионов долларов структурирован по убыванию, чтобы его можно было использовать для обмена.