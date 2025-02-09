Марк Уильямс не прошел медобследование в «Лейкерс». Обмен с «Хорнетс» отменен
«Лейкерс» в субботу объявили, что сделка с «Хорнетс» по Марку Уильямсу была аннулирована. Источники ESPN сообщают, что центровой не прошел медицинский осмотр.
Осмотр выявил несколько проблем со здоровьем у баскетболиста. Отмечается, что отмена случилась не из-за состояния его спины.
Уильямс принял участие только в 85 из возможных 212 матчей за свои первые два с половиной сезона в «Хорнетс» (40,1%). «Лейкерс» при этом были уверены в готовности бигмена на момент согласования сделки.
За Уильямса калифорнийцы отправляли в «Шарлотт» форвардов Далтона Кнехта и Кэма Реддиша, а также получат незащищенный драфт-пик 1-го раунда (2031 год) и обмен пиками 2030 года.
Уильямс набирает 15,6 очка, 9,6 подбора, 2,5 передачи и 1,2 блок-шота за 25 минут в среднем в матчах этого сезона.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий