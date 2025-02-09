Марк Уильямс не прошел медобследование в «Лейкерс». Обмен с «Хорнетс» отменен

Марк Уильямс не будет выступать за «Лейкерс».

«Лейкерс » в субботу объявили, что сделка с «Хорнетс» по Марку Уильямсу была аннулирована. Источники ESPN сообщают, что центровой не прошел медицинский осмотр.

Осмотр выявил несколько проблем со здоровьем у баскетболиста. Отмечается, что отмена случилась не из-за состояния его спины.

Уильямс принял участие только в 85 из возможных 212 матчей за свои первые два с половиной сезона в «Хорнетс» (40,1%). «Лейкерс» при этом были уверены в готовности бигмена на момент согласования сделки.

За Уильямса калифорнийцы отправляли в «Шарлотт» форвардов Далтона Кнехта и Кэма Реддиша, а также получат незащищенный драфт-пик 1-го раунда (2031 год) и обмен пиками 2030 года.

Уильямс набирает 15,6 очка, 9,6 подбора, 2,5 передачи и 1,2 блок-шота за 25 минут в среднем в матчах этого сезона.