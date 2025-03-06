Джа Морэнт: «Не должен был выходить на площадку. Чувствовал себя ужасно»

Джа Морэнт продолжает испытывать проблемы с плечом.

Разыгрывающий заявил, что вышел на игру только из-за встречи с лидирующей в конференции «Оклахомой». «Гриззлис» недавно лишились на несколько недель второго лидера команды форварда Джарена Джексона .

Морэнт набрал 24 очка и 6 передач, но реализовал только 8 из 22 бросков с игры и 2 из 9 трехочковых.

«Было ужасно.

Не должен был выходить на площадку, но я там был, что есть, то есть.

Играю так весь сезон. Не знаю, насколько это продлится», – заявил защитник.