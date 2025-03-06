Джа Морэнт: «Не должен был выходить на площадку. Чувствовал себя ужасно»
Джа Морэнт продолжает испытывать проблемы с плечом.
Разыгрывающий заявил, что вышел на игру только из-за встречи с лидирующей в конференции «Оклахомой». «Гриззлис» недавно лишились на несколько недель второго лидера команды форварда Джарена Джексона.
Морэнт набрал 24 очка и 6 передач, но реализовал только 8 из 22 бросков с игры и 2 из 9 трехочковых.
«Было ужасно.
Не должен был выходить на площадку, но я там был, что есть, то есть.
Играю так весь сезон. Не знаю, насколько это продлится», – заявил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Мэтта Инфилда
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